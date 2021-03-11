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Volvo XC60 обновился и стал «умнее»
09:42 11.03.2021 |
Компания Volvo обновила свой бестселлер - среднеразмерный кроссовер XC60. Автомобиль 2022 модельного года стал «умнее» за счет новой мультимедийной системы на Android с подключением к сервисам Google, которую шведская марка назвала главным новшеством.
Встроенные сервисы «Гугла» продаются по подписке вместе с пакетом цифровых услуг под названием Digital Services. В него включены облачный персональный помощник Google Assistant и навигатор Google Maps, а также доступ к магазину приложений Google Play. Все необходимое оборудование по умолчанию установлено на кроссовере, подписка полностью цифровая.
Первым «мультимедийку» на базе операционной системы Android получил электрический XC40 Recharge, представленный осенью 2019 года. XC60 станет второй, которой достанется такая система, однако сенсорный экран остался прежним и сохранил диагональ 8,7 дюйма.
В оснащение вседорожника теперь входит комплекс активных систем помощи водителю ADAS (Advanced Driver Assistance Systems). Он включает в себя фирменную систему полуавтономного управления Pilot Assist и работает на основе данных с радаров, камер и ультразвуковых датчиков.
Внешне обновленная модель несильно отличается от предшественника: XC60 поменяли рисунок решетки радиатора, слегка подретушировали передний бампер, добавили новый цвет кузова и варианты дизайна колесных дисков. В салоне также все по-прежнему, если не считать новой отделки из текстиля City Weave.
Сборка обновленного Volvo XC60 стартует в конце мая. Volvo напомнила, что XC60 оставался лидером продаж марки с 2009 года, а до 2020 года по всему миру удалось реализовать более 1,68 миллиона экземпляров. В прошлом году хозяев нашли 200 тысяч кроссоверов, что почти равно 29-процентной доле от всех продаж Volvo.
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