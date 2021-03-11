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Aston Martin готовит электрические спорткар и кроссовер
08:30 11.03.2021 |
Aston Martin готовит две полностью «зеленые» модели - спорткар и кроссовер, сборка которых начнется в 2025 году. Об этом в интервью газете Financial сообщил главный акционер британской марки, канадский миллиардер Лоуренс Стролл.
Ранее сообщалось, что первый электромобиль Aston Martin увидит свет не позднее 2026 года, однако теперь Стролл упомянул сразу две «батарейный» модели. По его словам, электрический спорткар инженеры марки постараются сделать похожим на машины с традиционным двигателем внутреннего сгорания - в частности, на DB11. Модель получит переднее расположение мотора и, вероятно, привод на задние колеса.
Одновременно со спорткаром на рынке появится еще одна новинка Aston Martin - полноприводный кроссовер с электрической силовой установкой. Дизайн обоих автомобилей пока не утвердили, сказал Стролл, однако уже известно, где наладят сборку: спорткары будут производить в британском Гейдоне, где находится штаб-квартира Aston Martin, а кроссоверы - на фабрике в Уэльсе.
Вероятно, электромоторами и аккумуляторами с новинками поделится Mercedes-Benz, владеющий 20-процентной долей британского автопроизводителя. Стролл отметил, что Aston Martin уже находится впереди будущих конкурентов за счет партнерства с немецким гигантом. При этом британцы пока не выпустили ни одного электрокара или гибрида.
Что касается ключевых отличий от соперников и электрических «Мерседесов», то, по словам Стролла, они будут заключаться в «наших прекрасных кузовах, подвеске, динамике и индивидуально оформленных интерьерах».
Первой электрифицированной моделью Aston Martin станет гибридная версия кроссовера DBX, которая может увидеть свет уже в конце нынешнего года. Ожидается, что ее оснастят заряжаемой от сети установкой на базе четырехлитрового «твин-турбо» V8 Mercedes-AMG. Ранее компания анонсировала бензоэлектрическую версию суперкара Valhalla, которая также может получить электрифицированный агрегат от AMG.
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