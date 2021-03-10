Volkswagen назвал модели, которые до последнего сохранят ДВС

Компания Volkswagen назвала модели, которые до последнего сохранят двигатели внутреннего сгорания (ДВС). В ближайшее десятилетие ставка будет сделана на основные продукты - Golf, Passat, T-Roc и Tiguan. У вышеназванных моделей появятся преемники с силовыми установками на ископаемом топливе.

Генеральный директор Volkswagen Ральф Брандштеттер подчеркнул, что «какое-то время двигатели внутреннего сгорания будут нужны» и добавил, что моторы на ископаемом топливе должны быть «максимально эффективными».

Босс Volkswagen дал понять, что ставка будет сделана на новейшую гибридную технологию, которая позволит будущим моделям с ДВС проезжать на электротяге до 100 километров. Подобные гибриды будут продаваться во всём мире. Вероятно, речь идёт о заряжаемых версиях eHybrid с тяговыми батареями увеличенной ёмкости.

Хотя Volkswagen инвестирует в гибридные технологии, цифровизацию и электронную мобильность 16 миллиардов евро до 2025 года, переход на электромобили потребует времени. Вероятно, бензиновые модели будут основным источником дохода немецкой фирмы как минимум до конца десятилетия.