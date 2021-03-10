Финансовые новости
- |
- 10.03.21
- |
- 12:16
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Volvo сократит линейку седанов и универсалов ради кроссоверов
16:59 09.03.2021 |
Компания Volvo намерена отказаться от некоторых седанов и универсалов из-за того, что их популярность оставляет желать лучшего - гораздо охотнее люди теперь покупают кроссоверы.
Как рассказал в интервью изданию Autocar глава компании Volvo Хокан Самуэльссон, кроссоверы линейки ХС сегодня обеспечивают шведской марке почти три четверти объёма продаж, поэтому модельный ряд неизбежно должен претерпеть соответствующие перемены. Дело в том, что, по словам Самуэльссона, на сегодняшний день у Volvo слишком много седанов и универсалов - «больших и маленьких, длинных и очень длинных». От некоторых из них придётся отказаться, утверждает глава компании. Он также отметил, что отдельные модели седанов и универсалов, возможно, стоит всё-таки оставить в линейке, «но, вероятно, не так много».
Все освободившиеся ресурсы Volvo бросит на кроссоверы - сегмент SUV, как ожидается, будет только расширяться. Ещё одно из важнейших направлений развития - электрификация модельного ряда. Шведы планируют, что к 2030 году в линейке не останется ни одного автомобиля с двигателем внутреннего сгорания, а уже к 2025 году доля моделей с электрическими силовыми установками в глобальных продажах Volvo составит не менее 50 процентов. Остальную половину продаж марке должны обеспечить гибриды. По итогам 2020 года доля электрифицированных моделей составила всего 4,2 процента.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Уставшие мосты и технологии «регионалов»: Почему люди Зеленского продолжают "мочить" Виталия Кличко
|До экстрадиции Коломойского в США дело не дойдет — политолог Виталий Кулик
|Центр противодействия дезинформации или «министерство правды»: С кем будет бороться новое детище Зеленского
|Минфин 9 марата резко сократил размещение ОВГЗ. Доллар пока дешевеет
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Литий-ионные батареи сделали из 100% твердотельной негорючей керамики
|Мощнейший Mercedes-Benz украсили уникальными дисками за 20 тысяч долларов
|Sony купила у Intel патенты на разработку GAA-транзисторов
|Заработал самый мощный суперкомпьютер в мире. Он будет изучать COVID-19
|ФРГ: мошенники похитили миллионы евро из программы помощи бизнесу
|Volkswagen назвал модели, которые до последнего сохранят ДВС
Это интересно
|Volvo сократит линейку седанов и универсалов ради кроссоверов
|Флагманские смартфоны подешевеют. Qualcomm готовит версию SoC Snapdragon 888 попроще – без встроенного модема 5G
|Можно ли заразиться коронавирусом на свежем воздухе? Что говорят ученые
|Европейский регулятор разрешил Microsoft купить Bethesda и ZeniMax за $7,5 миллиарда
|Гибридный Lamborghini Urus станет самой мощной моделью марки
|Apple ищет налогового аналитика для киевского офиса: будет работать с НДС
|США включили Xiaomi в чёрный список из-за китайской награды основателя компании