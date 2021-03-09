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Гибридный Lamborghini Urus станет самой мощной моделью марки
13:49 09.03.2021 |
Lamborghini готовится обновить «суперкроссовер» Urus в следующем году, заодно добавив в линейку пару новых модификаций: подключаемый гибрид и экстремальную версию Sport RS.
Технический директор компании Lamborghini Маурицио Реджиани ещё несколько лет назад говорил о том, что вседорожник Urus рано или поздно получит гибридную версию. Теперь, как сообщает издание Car, этот момент настал - собственные источники журнала, знакомые с планами итальянской марки, утверждают, что долгожданное расширение линейки модификаций Urus состоится в следующем году вместе с плановым рестайлингом «суперкроссовера». В ходе обновления SSUV получит не только гибридную, но и более высокопроизводительную версию.
Силовая установка подключаемого гибрида будет построена на базе бензинового двигателя Porsche с индексом LK5, который развивает 600 лошадиных сил. Вместе с электромотором суммарная мощность силового агрегата составит как минимум 820 лошадиных сил, что сделает гибридный Urus станет самой мощной моделью Lamborghini для дорог общего пользования. В разработке также находится ещё и более экстремальная версия под названием Sport RS с форсированным не менее чем до 675 лошадиных сил 4,0-литровым мотором V8.
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