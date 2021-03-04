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Volvo представила электрическое кросс-купе C40 Recharge
08:32 04.03.2021 |
Компания Volvo представила второй электрокар в своей линейке - им оказалось кросс-купе C40 Recharge. Для шведской марки, которая планирует перевести весь модельный ряд на электротягу к 2030 году, C40 Recharge стал первым автомобилем с безальтернативной «зеленой» силовой установкой.
По словам главы Volvo Хенрика Грина, C40 Recharge, за которым последуют еще пять «батарейных» автомобилей, олицетворяет будущее компании и показывает вектор, в котором она планирует развиваться.
C40 Recharge шире, но приземистее XC40, с которым делит платформу CMA. Его длина больше на шесть миллиметров, ширина - на целых 172 миллиметра, а высота меньше на 70 миллиметров. Колесная база у моделей одинаковая - 2702 миллиметра. Объем заднего и переднего багажников C40 составляет те же 413 и 31 литр соответственно.
Внешне новинка отличается от электрокроссовера кузовом со «срезанной» крышей, иным оформлением кормы с новыми фонарями и спойлером, а также передним бампером и диодным фарами с «пиксельной технологией».
У XC40 новинка позаимствовала и салон: в нем установлена обновляющаяся «по воздуху» мультимедийная система на Android, разработанная совместно с Google, с доступами к сервисам IT-корпорации - картам, облачному сервису персонального ассистента и магазину приложений. Для интерьера предусмотрено несколько вариантов отделки, но впервые для Volvo ни в одном из них не предусмотрена натуральная кожа.
Силовая установка у моделей тоже одинаковая. В ее состав входят два электрических двигателя, выдающие суммарно 408 лошадиных сил и 660 Нм крутящего момента. Запитываются моторы от аккумулятора емкостью 78 киловатт-часов, обеспечивающего запас хода в 420 километров по циклу WLTP. На разгон с места до первой «сотни» кросс-купе тратит 4,9 секунды, максимальная скорость - 180 километров в час. Полностью зарядить батарею можно за восемь часов, используя 11-киловаттный зарядник, а от 150-киловаттного терминала C40 зарядится до 80 процентов за 40 минут.
C40 Recharge присоединится к XC40 на конвейере завода в бельгийском Генте осенью 2021 года. Новика станет первой моделью марки, которую можно будет приобрести только в Сети, а уже через девять лет Volvo полностью откажется от традиционных офлайн-продаж.
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