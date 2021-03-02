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Определен победитель конкурса «Автомобиль года-2021»
16:58 02.03.2021 |
Традиционно на Женевском автосалоне, который проходит в первых числах марта, подводят итоги европейского конкурса «Автомобиль года» (Car of the Year). В 2021 году автосалон не состоялся - но церемонию награждения всё же провели онлайн. Победителем стала японская малолитражка Toyota Yaris.
Всего на премию было номинировано 29 автомобилей, которые соответствовали основному критерию - все они поступили в продажу как минимум в пяти европейских странах до конца 2020 года. В финал же выбились семь моделей: Citroen C4, Cupra Formentor, Fiat 500, Land Rover Defender, Skoda Octavia, Toyota Yaris и Volkswagen ID.3.
Наибольшее количество очков жюри присудило Toyota Yaris - японский хэтчбек заработал 266 баллов. Модель похвалили в том числе за то, что у нее есть как экономичная гибридная модификация (80 процентов европейских покупателей выбирают именно её), так и «заряженный» трехдверный вариант GR Yaris. На втором месте оказался электрический Fiat 500 (240 баллов), а на третьем - кроссовер Cupra Formentor (239 баллов).
Следом в списке расположились Volkswagen ID.3 (224 балла), Skoda Octavia (199 баллов), Land Rover Defender (164 балла) и Citroen C4 (143 балла).
В прошлом году европейцы отдали победу в конкурсе французскому Peugeot 208, которому удалось обогнать по количеству баллов Tesla Model 3 и Porsche Taycan. В 2019 году первое место присудили электрическому кроссоверу Jaguar I-Pace.
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