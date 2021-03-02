Легковая линейка Volvo избавится от ДВС к 2030 году

Шведская марка Volvo давно взяла курс на электрификацию автопарка, пока она активно продвигает гибриды с возможностью подзарядки от сети, но к концу десятилетия по примеру отдельных конкурентов берёт на себя обязательства полностью прекратить выпуск легковых машин с двигателями внутреннего сгорания. Электромобили должны будут занять весь ассортимент предложений Volvo.

Как отмечает Reuters, генеральный директор Volvo Cars Хокан Самуэльссон (Håkan Samuelsson) категорически убеждён, что к концу десятилетия среди клиентов марки не останется желающих эксплуатировать машину с двигателем внутреннего сгорания. Руководство компании считает, что электромобили будут более привлекательны для потребителей. Уже к 2025 году половина продаваемых машин Volvo будет оснащаться только электродвигателями, а оставшаяся половина будет использовать гибридные силовые установки.

В ближайшие годы Volvo также перейдёт на онлайн-продажи электромобилей. Компанию уже имеющемуся кроссоверу XC40 Recharge уже на этой неделе составит электромобиль C40. Машины с этим типом силовой установки будут получать программные обновления по воздуху, как это сейчас происходит с электромобилями Tesla. Переход к онлайн-продажам не вынудит Volvo отказаться от дилерской сети, поскольку она будет заниматься сервисным обслуживанием и содействием покупателям при выборе машин. Для ускоренной доставки будут доступны типовые комплектации, а желающие более тщательно сконфигурировать автомобиль будут вынуждены ждать его выпуска под заказ.

В ноябре обязательство перевести все новые модели на электротягу к 2030 году взяла на себя марка Bentley, принадлежащая Volkswagen. Британский производитель Jaguar Land Rover к концу десятилетия переведёт на электротягу весь ассортимент легковых моделей, а машины марки Jaguar сделают это уже к середине текущего десятилетия. Ford свою европейскую линейку электрифицирует к 2030 году. Многие европейские страны к указанному сроку запретят продажу новых машин с ДВС, поэтому инициативы производителей просто подстраиваются под грядущие изменения в законодательстве.