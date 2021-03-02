Jaguar шагнёт в люксовый сегмент и станет конкурентом Bentley

Компания Jaguar Land Rover недавно представила новую стратегию развития, в рамках которой бренд Jaguar решено сделать люксовым и объявить его конкурентами Bentley и Aston Martin.

Лейтмотивом недавней презентации Jaguar Land Rover была, конечно же, электрификация и обновление модельного ряда, однако, как рассказал в интервью изданию Automotive News Europe глава Jaguar Тьерри Боллоре, для подведомственного ему бренда подготовлена более важная задача - полностью сменить рыночное позиционирование марки. В результате Jaguar должен подняться ещё на ступеньку выше - в люксовый сегмент, став в итоге конкурентом таким британским маркам, как Bentley и Aston Martin. Новую концепцию развития бренда в Jaguar Land Rover назвали Modern Luxury - «современная роскошь».

Согласно новым планам, все без исключения нынешние модели Jaguar «проживут» стандартный производственный цикл, после чего будут отправлены в отставку без прямых наследников. Все принципиально новые модели разработают с чистого листа, причём от прежних «Ягуаров» они будут отличаться даже стилистически - команда главного дизайнера марки Джерри МакГоверна разработает для них новую дизайнерскую концепцию. К 2025 году вся модельная линейка Jaguar будет электрифицирована, а к 2030 году в ней должны остаться только автомобили с электрическими силовыми установками.