Toyota создала модульные водородные топливные элементы для широкого применения

Компания Toyota представила сегодня относительно компактные водородные топливные элементы, имеющие модульную конструкцию. Предполагается, что эти решения найдут применение в самых разных областях.

Принцип действия водородных топливных элементов основан на выработке электроэнергии в результате реакции между водородом и кислородом. Причём единственным побочным продуктом этого процесса является обычная вода, благодаря чему отсутствует негативное влияние на экологию.

Новые модули Toyota будут доступны в вертикальном и горизонтальном вариантах исполнения. В первом случае габариты составляют 890 × 630 × 690 мм, вес - 250 кг. Размеры горизонтального решения равны 1270 × 630 × 410 мм, вес - 240 кг.

Для каждого из модулей предусмотрены два варианта выходной мощности - 60 и 80 кВт. Диапазон напряжений простирается от 400 до 750 В.

Модули могут быть напрямую подключены к какому-либо электрическому оборудованию или агрегатам, оснащённым инвертером, мотором и аккумуляторной батареей. Это могут быть транспортные средства, катера и пр.

Более того, в связке могут функционировать до четырёх модулей. Новинки рассчитаны на эксплуатацию в широком температурном диапазоне, при пониженном атмосферном давлении, а также в условиях вибрации.