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Ford посвятил новую версию Explorer крупнейшему техасскому ранчо
11:44 25.02.2021 |
Компания Ford представила новую версию Explorer, которую назвали в честь самого богатого ранчо США - техасского King Ranch. Explorer King Ranch Edition отличается от прочих исполнений модели дорогой отделкой салона кожей, а на принадлежность внедорожника к особой серии указывают логотипы King Ranch на кузове и в интерьере.
Характерная особенность автомобилей серии King Ranch - отделка салона высосокачественной коричневой кожей Mesa Del Rio, причем ей обиты не только сиденья, но также подлокотник (на нем изображен логотип ранчо) и дверные карты. На передней панели имеются декоративные вставки из африканского дерева сапеле. Внедорожник можно заказать с акустической системой Bang & Olufsen и вертикальным планшетом мультимедийной системы диагональю 10 дюймов.
Американцам предложат Explorer King Ranch с безальтернативным бензиновым турбомотором V6 EcoBoost объемом три литра, который выдает 370 лошадиных сил и сочетается с десятидиапазонной автоматической коробкой передач.
Explorer King Ranch стоит от 52 350 долларов за переднеприводную модификацию и от 54 350 долларов - за полноприводную. Это всего на 130 долларов дешевле топового Expedition Platinum.
King Ranch или «Королевское ранчо» является национальным историческим памятником США. Это не только крупнейшее ранчо в Техасе, но и во всей стране - по площади оно превосходит штат Род-Айленд. Ford сотрудничает с King Ranch с 1999 года, и за 20 лет выпустил несколько моделей в исполнении King Ranch Edition, например, F-150 и Expedition.
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