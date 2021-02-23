Финансовые новости
- |
- 23.02.21
- |
- 01:14
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Porsche не будет строить завод в Китае. Принципиально
16:58 22.02.2021 |
Несмотря на то, что Китай в настоящее время является крупнейшим автомобильным рынком в мире, Porsche не собирается строить сборочный завод в КНР по принципиальным соображениям.
В прошлом году компания Porsche выпустила 272 162 автомобиля, из которых 88 968 отправилось в Китай. Для сравнения, за тот же период во всей Европе было продано 80 892 «Порше», а в США - 57 294. Несмотря на это, как рассказал в интервью изданию Financial Times глава Porsche Оливер Блюм, компания не собирается строить завод по выпуску Porsche в Китае, причём по довольно необычной причине. Несомненно, локализация сборки в КНР позволила бы снизить стоимость автомобилей, однако для Porsche на данный момент важнее сохранить немецкую сборку - по словам Блюма, это до сих пор весьма положительно влияет на имидж марки.
По его словам, потребители гораздо выше ценят автомобили из Германии, чем машины китайской сборки. Такое положение вещей будет актуально ещё как минимум десять лет, поэтому на данный срок о строительстве завода в Китае не может быть и речи, утверждает Блюм. «В этом нет смысла», - уверяет глава Porsche. Какова будет ситуация через десять лет, будет зависеть от объёма продаж и местного законодательства, добавил он. Однако и на сегодняшний день не все модели Porsche выпускаются в Германии: Cayenne, к примеру, производится в Словакии, а Cayman и Boxster собирались в Финляндии.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Посол Великобритании в Украине: Вы делаете не все и говорите: «А теперь мы хотим ПДЧ в НАТО!»
|Зачем Зеленский встретился с Кацубой в ОАЭ
|Исполнители получили доступ к данным о банковских счетах физлиц-должников, – Минюст
|Недовведенные санкции: Почему Зеленского рано называть украинским националистом
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
|Школа изучения английского Greenwich предлагает услуги для корпоративных клиентов
В РУБРИКЕ
|SpaceX получила разрешение на предоставление Интернета через Starlink во Франции
|Porsche не будет строить завод в Китае. Принципиально
|Audi планирует уменьшать запас хода будущих электромобилей
|OPPO решила встроить дисплей в состав многомодульной камеры
|Знаменитую анимацию Nyan Cat продали на аукционе за 300 Ether ($550000)
|Nissan рассекретил новый Qashqai
Это интересно
|Twitter запустил голосовые сообщения в личной переписке — пока всего в трёх странах
|Новый автомобильный датчик Sony позволяет определять объекты на расстоянии до 300 метров
|Электрический Mercedes-Benz EQC обзавелся двумя новыми версиями
|NVIDIA программно ограничит производительность GeForce RTX 3060 в майнинге
|Kia раскрыла внешность нового седана K8
|ПК с установленной Windows 10 научили менять настройки смартфонов
|Новый Tesla Roadster получит один электромагнитный «дворник»