Porsche не будет строить завод в Китае. Принципиально

Несмотря на то, что Китай в настоящее время является крупнейшим автомобильным рынком в мире, Porsche не собирается строить сборочный завод в КНР по принципиальным соображениям.

В прошлом году компания Porsche выпустила 272 162 автомобиля, из которых 88 968 отправилось в Китай. Для сравнения, за тот же период во всей Европе было продано 80 892 «Порше», а в США - 57 294. Несмотря на это, как рассказал в интервью изданию Financial Times глава Porsche Оливер Блюм, компания не собирается строить завод по выпуску Porsche в Китае, причём по довольно необычной причине. Несомненно, локализация сборки в КНР позволила бы снизить стоимость автомобилей, однако для Porsche на данный момент важнее сохранить немецкую сборку - по словам Блюма, это до сих пор весьма положительно влияет на имидж марки.

По его словам, потребители гораздо выше ценят автомобили из Германии, чем машины китайской сборки. Такое положение вещей будет актуально ещё как минимум десять лет, поэтому на данный срок о строительстве завода в Китае не может быть и речи, утверждает Блюм. «В этом нет смысла», - уверяет глава Porsche. Какова будет ситуация через десять лет, будет зависеть от объёма продаж и местного законодательства, добавил он. Однако и на сегодняшний день не все модели Porsche выпускаются в Германии: Cayenne, к примеру, производится в Словакии, а Cayman и Boxster собирались в Финляндии.