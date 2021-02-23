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Audi планирует уменьшать запас хода будущих электромобилей
15:42 22.02.2021 |
Глава Audi заявил, что будущие электромобили, вопреки ожиданиям, не станут отличаться от нынешних моделей увеличенным запасом хода, а вовсе даже наоборот.
Глава марки Audi Маркус Дюсманн недавно рассказывал, что переход на электрические силовые установки неизбежен: по его словам, компания планирует полностью перейти на электротягу в течение ближайших 20 лет. Логично предположить, что при этом электромобили станут обеспечивать как можно больший запас хода на одной зарядке, однако в интервью изданию Roadshow Дюсманн заявил, что это не так. По его словам, будущие Audi с электрическими силовыми установками будут менее «дальнобойными». И вот почему.
«Я не думаю, что установка батарей большой ёмкости, с запасом хода на тысячи километров, станет трендом», - сказал он. Развитие инфраструктуры для электрокаров в виде увеличения количества зарядных станций сделает это попросту ненужным, считает Дюсманн. Как результат, ёмкость батарей снова начнёт уменьшаться, заодно сделав электромобили менее тяжёлыми и дорогими. К середине десятилетия Audi планирует выпустить 20 новых электрокаров и 10 гибридных моделей.
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