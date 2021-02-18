Новый Tesla Roadster получит один электромагнитный «дворник»

Компания Tesla запатентовала уникальную технологию стеклоочистки. Новая система включает в себя один «дворник», который при помощи электромагнитного привода сможет практически полностью очищать все стекло. Первой моделью с подобным оснащением станет обновленный Tesla Roadster.

Вместо традиционной пары щеток стеклоочистителя, двигающихся по дуге, американские инженеры разработали единый «дворник», работа которого осуществляется при помощи электромагнитного привода. Механизм будет двигаться вдоль нижней линии лобового стекла, приводя в движение одну вертикальную щетку.

В то время, когда очистка стекла не требуется, инновационный механизм автоматически сложится под верхнюю линию капота электрокара. Подобное решение позволит улучшить аэродинамику Tesla Roadster, который по заявлению Илона Маска станет одним из самых быстрых автомобилей в мире. Кроме того, запатентованный механизм позволит добиться практически полной очистки ветрового стекла.

Ожидается, что новый Tesla Roadster получит трехмоторную электрическую силовую установку, отдача которой составит около 1000 лошадиных сил. До «сотни» новинка сможет разгоняться менее чем за две секунды. Кроме того, электрокар оснастят новыми аккумуляторными батареями, благодаря которым запас хода родстера на одной зарядке составит около тысячи километров. Разработка нового поколения Tesla Roadster завершится до конца нынешнего года. Массовое производство модели запланировано на 2022 год.