Audi испытала систему антиаквапланирования

Компания Audi протестировала экспериментальную систему антиаквапланирования на серийной модели. В её разработке приняли участие Bosch, Italdesign и итальянская технологическая фирма EasyRain.

Туринская EasyRain, создавшая проприетарный софт, способный распознать аквапланирование в самом его начале и активировать систему, весной прошлого года объявила о присоединении к проекту Bosch Mobility Solutions и Italdesign. И меньше чем за год компаниям удалось довести комплекс A.I.S (Aquaplaning Intelligent Solution) до состояния рабочего прототипа и даже интегрировать его в серийный Audi A6.

В своем нынешнем виде A.I.S состоит из насоса и двух выдвижных форсунок. Когда система фиксирует начало аквапланирования, перед передними колесами впрыскивается водяная струя, благодаря чему «разрушается» чрезмерный слой воды на асфальте и восстанавливается сцепление шин с дорогой. Эффективность системы подтверждена тестами на испытательном полигоне, но главное - для её работы не требуется установка дополнительных сенсоров.





Впрочем, будущее A.I.S пока туманно. Доводка системы продолжится, но когда она появится на серийных автомобилях пока неизвестно. Новые данные о работе комплекса и подробности об испытаниях участники проекта обещают предоставить в ближайшие месяцы.