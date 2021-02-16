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Lexus улучшил динамику гибридного LS
12:00 16.02.2021 |
Компания Lexus отчиталась о доработке силовой установки гибридного LS 500h. Отныне седан плавнее и увереннее разгоняется и реже переключает передачи при наполовину выжатой педали газа.
Чтобы оптимизировать работу двигателя, высоковольтной системы и трансмиссии, инженеры Lexus изучили «сценарии ускорений» миллионов водителей по всему миру. Выяснилось, что в 90 процентах случаев владельцы LS разгоняются лишь с наполовину выжатой педалью газа, поэтому приоритетной задачей стал поиск путей эффективного использования тягового усилия силовой установки Multi Stage Hybrid System именно на низких скоростях.
Теперь электромотор в LS активнее помогает двигателю, для чего пришлось расширить рабочий диапазон литий-ионной батареи. Прибавка в тяге при разгоне с 20 километров в час с меньше чем наполовину открытым дросселем составила 170 Нм. Кроме того, на скоростях от нуля до 100 километров в час снизились обороты двигателя V6 3.5 - в среднем на 500 оборотов в минуту. Суммарная же отдача осталась прежней: 359 лошадиных сил. Динамика разгона до «сотни» тоже: заднеприводный LS 500h тратит 5,4 секунды, полноприводный - 5,5 секунды.
Не остался без внимания и обычный LS 500 с битурбомотором V6 (421 сила и 600 Нм крутящего момента). Седану поменяли настройки десятидиапазонного автомата Direct Shift, чтобы он реже переключался на пониженную передачу при повторном разгоне, и отрегулировали углы зажигания. Кроме того, для LS 500 и LS 500h откалибровали систему активного шумоподавления.
Седан Lexus LS обновился летом прошлого года. Модель обзавелась новыми адаптивными фарами с системой BladeScan AHS, впервые показанными на кроссовере RX в 2019 году, иными бамперами и «жабрами» в передних крыльях. В салоне появилась новая мультимедиа с 12,3-дюймовым сенсорным дисплеем, которая поддерживает протоколы SmartDeviceLink, Apple CarPlay и Android Auto. На дверных панелях LS впервые использоваали орнамент Nishijin & Haku (haku переводится с японского как «металлический лист»), подражающий «отблескам лунного света в морской воде».
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