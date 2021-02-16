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Jaguar полностью перейдет на электротягу через пять лет
09:01 16.02.2021 |
Концерн Jaguar Land Rover (JLR) представил новую глобальную стратегию под названием Reimagine (в переводе с английского - переосмысливать). И переосмыслению в ближайшее десятилетие компания подвергнет не только само понятие «современной роскоши», но и своё влияние на экологию. Главной темой для JLR, разумеется, станет электрификации, причем Jaguar полностью перейдет на электротягу уже в 2025 году.
Следующие пять лет JLR посвятит переходу к экологически чистой мобильности, чтобы к 2039-му стать полностью климатически нейтральным. На этот же период намечено «возрождение» бренда Jaguar, который к середине десятилетия откажется от топливных двигателей и превратится в производителя электромобилей. Специально для этого будет создана новая линейка моделей, с ярким дизайном и передовыми технологиями, но электрическая версия XJ в неё не войдет.
Между тем к 2030 году все проданные Jaguar будут электрическими, а у Land Rover доля таких автомобилей приблизится к 60 процентам. В основу будущих внедорожников лягут две платформы - Modular Longitudinal Architecture (MLA) и Electric Modular Architecture (EMA) - которые адаптированы в том числе под «продвинутые гибридные системы». Но у Jaguar будет своя архитектура. Первый батарейный LR покажут в 2024 году, а через год-два к нему присоединятся ещё пять электромобилей из всех трёх семейств: Range Rover, Discovery и Defender.
Стратегия Reimagine также предусматривает оптимизацию производства и создание локальных цепочек поставок. Концерн собирается избавиться от непромышленных объектов, перевести высшее руководство в Гейдон и стать таким образом более гибким. Отказ от большинства платформ и унификация позволят эффективнее использовать имеющиеся мощности и повысят стандарты качества, уверены в компании. Плюс уже сейчас идет работа над машинами на топливных элементах - своеобразный задел на будущее. Прототипы обещают вывести на дороги Великобритании в течение года.
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