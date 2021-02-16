Renault Captur лишился дизельных моторов

Представлен европейский Renault Captur (не путать с российским Kaptur) 2021 модельного года. Кроссоверу пересмотрели моторную гамму, исключив из нее дизельные двигатели, а также добавили новую «спортивную» версию RS Line.

Моторная линейка Renault Captur 2021 года включает бензиновые агрегаты мощностью 90 и 140 лошадиных сил, а также битопливный 100-сильный TCe 100 LPG, которые сочетаются с механической коробкой передач и преселективным «роботом». Кроме того, модель доступна с подзаряжаемой гибридной установкой мощностью 160 сил, а позже появится аналогичный вариант без подзарядки. При этом Captur лишился двух 1,5-литровых дизельных двигателей, которые выдавали 95 или 114 лошадиных сил.

Что же касается версии RS Line, то ее можно отличить от прочих по новому бамперу с иным рисунком сетки воздухозаборника, патрубкам выпускной системы трапециевидной формы, 18-дюймовым дискам оригинального дизайна и логотипам, которые указывают принадлежность кросовера к «спортивной» серии. В список оснащения Captur RS Sport входят виртуальная панель приборов диагональю 10 дюймов, камера заднего вида, парктроники и беспроводная зарядка для смартфона.

В оформлении интерьера сделаны яркие красные акценты: строчка на сиденьях, руле и рычаге коробки передач с отделкой из перфорированной кожи, элементы на дефлекторах и дверях. На передней панели имеются декоративные вставки с рисунком «под карбон».

В Европе цены на новинку начинаются от 21 750 евро, Captur RS Line стоит минимум 28 400 евро, а подзаряжаемый гибрид оценивается в 34 850 евро. Самый дорогой кроссовер в линейке - Captur E-Tech Plug-in 160 в топовой комплектации Initial Paris, цена которого составляет 38 550 евро.

Европейский Renault Captur сменил поколение летом 2019 года. В основу модели легла архитектура CMF-B, благодаря чему кроссовер вытянулся в длину на 107 миллиметров, стал на 19 миллиметров шире и на 7 миллиметров выше предшественника. В начале 2020 года модель обзавелась гибридными установками E-Tech, в состав которых входят «атмосферник» 1.6, два электромотора и трехвальная трансмиссия без сцепления и синхронизаторов.







