Фургон Tesla сможет заряжаться от раскладной крыши с солнечными батареями

Глава Tesla Илон Маск подтвердил, что компания уже в обозримом будущем собирается выпустить электрический фургон. Коммерческая «Тесла» может получить раскладную крышу с солнечными батареями, которая обеспечит фургону до 48 дополнительных километров хода в день.

Информация о будущем электрическом фургоне Tesla появилась еще летом минувшего года, однако теперь Маск вновь заговорил о модели на подкасте Джо Рогана. Речь зашла о возможности установки солнечных панелей на крыши автомобилей. Маск отметил, что на небольших моделях это решение почти не имеет смысла, а вот крыша фургона благодаря ее большой площади отлично подходит для размещения батарей.

Чтобы максимально использовать возможности солнечных панелей, фургон могут укомплектовать дополнительными крупными батареями, которые можно будет раскладывать во время стоянки. Таким образом площадь вырастет в три раза, что обеспечит фургону до 48 километров хода в день.

«Я думаю, это было бы здорово. Фургон, на котором можно ездить даже в случае апокалипсиса», - сказал Маск.

Однако лучшим способом бизнесмен все же назвал установку более крупных солнечных батарей на крыше дома и зарядку фургона от них: в этом случае модель не будет зависеть ни от бытовой электросети, ни от зарядных станций.