Tesla построит еще один завод, на этот раз – в Индии

Как пишет Reuters, Tesla построит еще один завод по производству электромобилей, и на этот раз он расположится в Индии - в южном штате Карнатака. Об этом заявили в правительстве штата.

Заявление - это часть большого документа, в котором идет речь о перспективных проектах региона. В январе компания Tesla Motors India зарегистрировала офис в городе Бангалор (это административный центр штата), а ранее главный министр штата Б.С. Едиураппа (B.S. Yediyurappa) сообщил в Twitter о том, что Tesla приступает к своей официальной деятельности в Индии с отделом исследований и разработок в городе Бангалор. Позже, правда, это сообщение было удалено, но теперь понятно, почему - чиновник поторопил события.

Напомним, о том, что Tesla официально выйдет на рынок Индии в 2021 году, Илон Маск (Elon Musk) заявил еще в октябре прошлого года. Сейчас уже можно не сомневаться, что в стране появится полноценное сборочное производство, которое будет снабжать электромобилями как внутренний рынок, так и сопредельные страны.