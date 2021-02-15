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Tesla построит еще один завод, на этот раз – в Индии
13:05 15.02.2021 |
Как пишет Reuters, Tesla построит еще один завод по производству электромобилей, и на этот раз он расположится в Индии - в южном штате Карнатака. Об этом заявили в правительстве штата.
Заявление - это часть большого документа, в котором идет речь о перспективных проектах региона. В январе компания Tesla Motors India зарегистрировала офис в городе Бангалор (это административный центр штата), а ранее главный министр штата Б.С. Едиураппа (B.S. Yediyurappa) сообщил в Twitter о том, что Tesla приступает к своей официальной деятельности в Индии с отделом исследований и разработок в городе Бангалор. Позже, правда, это сообщение было удалено, но теперь понятно, почему - чиновник поторопил события.
Напомним, о том, что Tesla официально выйдет на рынок Индии в 2021 году, Илон Маск (Elon Musk) заявил еще в октябре прошлого года. Сейчас уже можно не сомневаться, что в стране появится полноценное сборочное производство, которое будет снабжать электромобилями как внутренний рынок, так и сопредельные страны.
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