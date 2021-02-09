Минивэны Ford S-Max и Galaxy стали гибридами

Компания Ford «запустила» в Европе новые версии минивэнов S-Max и Galaxy с гибридной силовой установкой. Обе модели потребляют в смешанном режиме около 6,5 литра бензина на 100 километров пробега и выбрасывают в воздух на десять процентов меньше CO₂, чем дизельные аналоги.

Гибриды Ford S-Max Hybrid и Galaxy Hybrid оснащены «атмосферником» 2.5, работающим по циклу Аткинсона, электромотором, вариатором и тяговой батарей на 1,1 киловатт-часа. В сумме они выдают 190 сил и 200 Нм момента. На электротяге минивэны способны стартовать и передвигаться на короткие дистанции, поэтому большую часть времени «надстройка» обеспечивает оптимальную работу ДВС, снижая расход и вредные выбросы. До «сотни» бензоэлектрические S-Max и Galaxy разгоняются за 9,8 и 10 секунд соответственно. Выбросы CO₂ составляют 146-147 и 148-149 граммов на километр.

Батареи минивэнов подзаряжаются автоматически, либо от двигателя, либо от системы рекуперации, улавливающей до 90 процентов энергии торможения. За расходованием электроэнергии можно следить на 10-дюймовом дисплее. В стандартное оснащение гибридов включены модем FordPass Connect с точкой доступа WiFi на 10 устройств и управлением некоторыми функциями со смартфона, а также навигация с отображением пробок в режиме реального времени. Топовая версия S‑Max Vignale Hybrid может похвастаться передними креслами с подогревом, вентиляцией и массажем.

Впрочем, гибридные минивэны - это только начало, сообщает Ford. В планах - представить до конца 2021 года ещё 15 электрифицированных моделей. Причем это будут как «мягкие» гибриды, так и автомобили с полностью электрическими силовыми установками.



