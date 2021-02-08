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Tesla выпустит 2500 электрических грузовиков до конца года
12:59 08.02.2021 |
Один из поставщиков компании Tesla раскрыл планируемый объём производства электрического грузовика Semi, который должен встать на конвейер в третьем квартале нынешнего года.
Как сообщает издание InsideEVs, один из поставщиков Tesla, который уже сотрудничает с компанией в рамках выпуска моделей Model S, 3, Х и Y, сообщил, что в третьем квартале текущего года планируется начать серийное производство грузовика Semi с электрической силовой установкой. Кузов Semi будет выпускаться на заводе Tesla в городе Фримонт штата Калифорния, но окончательная сборка, как ожидается, будет организована на фабрике Tesla Gigafactory в штате Невада или Tesla Giga Austin в штате Техас - после завершения её строительства. Подробности станут известны ближе к началу производства.
Первая опытная партия Semi будет собрана уже в мае нынешнего года, опытно-серийное производство начнётся в июле, а полноценное серийное производство стартует уже в августе 2021 года. К концу августа планируется выпустить около 350 грузовиков, после чего объём производства будет постепенно увеличиваться - до 100 автомобилей в неделю к концу 2021 года и до 500 автомобилей в неделю к концу 2022 года. В текущем году Tesla выпустит 2500 Semi, в 2022 году - 10 000, в 2023 году - 25 000 (включая европейскую версию), а в 2024 году объём вырастет до расчётных 25 000 электрогрузовиков в год.
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