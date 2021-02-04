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Jaguar запустит в мелкую серию родстер 1950-х годов
13:52 04.02.2021 |
Отделение Jaguar Classic, которое специализируется на реставрации классических машин и постройке их современных реплик, представило четвертую модель семейства Continuation. Это победитель «24 часов Ле-Мана» 1951 и 1953 года, родстер Jaguar C-type.
В период с 1951 по 1953 год Jaguar построил всего 53 экземпляра C-Type, из которых 43 были проданы частным клиентам, преимущественно американцам. Впрочем, интерес вызывает не столько факт ограниченного тиража, сколько гоночные успехи машины. За три года C-Type дважды побеждали в «Ле-Мане», причем в 1953-м все родстеры доехали до финиша, заняв первое, второе и четвертое места. А заработавшие «золото» Дункан Гамильтон и Тони Ролт вообще стали первыми победителями марафона, показавшими среднюю скорость больше 100 миль в час (161 км/ч).
В этом году Jaguar праздную 70-летие первой победы в «Ле-Мане» и по случаю вручную соберет восемь новых C-type Continuation, используя архивные материалы и цифровые 3D-модели оригинальных родстеров. Машины будут идентичны заводским гоночным C-Type 50-х годов, то есть получат рядную «шестерку» 3.4 с тремя карбюраторами Weber 40DCO3 (около 220 сил), пятиступенчатую механическую коробку передач и дисковые тормоза (в 1953-м сэр Стирлинг Мосс впервые в истории автоспорта выиграл международную гонку на машине с дисковыми тормозами, и это был C-Type). В 2022 году для владельцев реплик организуют праздничное мероприятие, на котором хотели бы видеть все восемь машин.
Для покупателей уже запущен специальный онлайн-конфигуратор. Правда, вариантов персонализации не так немного. На выбор предложены 12 цветов кузова и восемь салона. Вдобавок можно заменить эмблемы на руле и капоте, а также нанести на двери гоночную графику в виде ронделей. Цена по традиции не называется, хотя в том, что она будет далеко не на уровне обычных Ягуаров, сомневаться не приходится. На аукционах за отдельные экземпляры оригинальных машин просят больше 10 миллионов евро.
А тем кто жаждет ещё большего эксклюзива стоит обратить внимание на шотландскую компанию Ecurie Ecosse и заказать у неё постройку доработанного Jaguar C-Type. Такие машины будут собирать на фабрике в английском Ковентри, родине оригинальных Ягуаров, используя традиционные для 1950-х годов методы производства.
Технически реплики Ecurie всё же будут отличаться от обычных C-Type. Машинам достанутся улучшенные тормоза и подвеска, а также рядный шестицилиндровый двигатель от XK120, рабочий объем которого увеличат с 3,4 до 4,2 литра. Агрегат, снабженный системой впрыска, выдает около 300 лошадиных сил и 380 Нм крутящего момента и работает в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач. Разгон до 60 миль в час (97 км/ч) у родстера занимает 5,2 секунды, максимальная скорость - 251 километр в час.
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