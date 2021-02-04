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Искусственный интеллект поможет владельцам Porsche настроить свои автомобили
09:53 04.02.2021 |
Компания Porsche представила конфигуратор настройки новых автомобилей на основе искусственного интеллекта. По словам представителей марки, обученные нейронные сети способны с 90-процентной точностью подобрать индивидуальный список опций для каждого клиента.
Новая онлайн-система позволит избавиться от длительных поисков информации в Сети о тех или иных интересующих функциях, а также от поездок в дилерские центры для консультаций с менеджерами. Интеллектуальный конфигуратор поможет всем клиентам марки заранее определиться с опциями будущего автомобиля, не выходя из дома. Воспользоваться услугой можно как с компьютера, так и с помощью смартфона.
Система, в основе которой лежат обученные нейронные сети, способна более чем по 270 параметрам подобрать комплектацию и функционал будущего автомобиля. Искусственный интеллект анализирует наличие моделей на интересующем рынке, потребности клиента в тех или иных опциях и с точностью до 90% процентов подбирает несколько моделей, соответствующих предпочтениям покупателя.
По словам представителей Porsche, подобный показатель точности не предельный. Поскольку нейронные сети способны самообучаться в процессе подбора автомобилей, в будущем искусственный интеллект сможет подбирать автомобили, которые будут идеально соответствовать персональным интересам каждого клиента.
В марте прошлого года инженеры компании Seat совместно со специалистами израильской фирмы Eyesight Technologies начали разработку новых систем контроля за состоянием водителя на основе искусственного интеллекта. Разработанное в рамках сотрудничества программное обеспечение сможет не только определить, уснул человек или нет, но и «понять», видит ли он приближающегося пешехода.
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