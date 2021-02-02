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Илон Маск рассказал, когда появится Tesla Roadster
13:44 01.02.2021 |
Компания Tesla определилась со сроком начала производства модели Roadster, которое ранее отложила на неопределенное время. Глава американской компании Илон Маск заявил в Twitter, что проектирование новинки завершится в нынешнем году, а сборку наладят в 2022-м.
На данный момент Tesla еще не утвердила дизайн нового Roadster: это планируется сделать в конце лета, добавил Маск. Кроме этого, он подтвердил, что электрический спорткар получит трехмоторную силовую установку и «продвинутую батарею».
Ранее установка, состоящая из трех электродвигателей, появилась на обновленной Model S с приставкой Plaid. В сумме моторы развивают 1034 лошадиные силы. На разгон с места до 60 миль (97 километров в час) такой электрокар тратит всего 1,99 секунды, но при старте с хода. Максимальная скорость ограничена на отметке 322 километра в час.
Маск также обещал укомплектовать топовую версию Roadster неким пакетом опций, в основе которого лежат разработки компании SpaceX. Ожидается, что это будет реактивные ускорители «холодного» типа.
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