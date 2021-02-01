Tesla поделится автопилотом с другими марками

Автопилот Tesla может в скором времени перестать быть эксклюзивом, доступным только на автомобилях американской марки, сообщает The Drive. В ходе переговоров с инвесторами ее глава Илон Маск сообщил, что рассматривает возможность лицензирования технологии и добавил, что переговоры с возможными партнерами уже ведутся.

Если переговоры будут успешными, в будущем системой Autopilot начнут оснащать автомобили других марок - каких именно, пока неизвестно. По мнению Маска, передача технологии позволит доказать, что автопилот способен полностью управлять автомобилем. Он пообещал, что к концу нынешнего года возможности системы «станут очевидны».

Электрокары Tesla начали оснащать полноценным автопилотом, или Full Self-Driving, в конце октября. При этом клиентам, которые приобрели для своего автомобиля необходимое оборудование, придется заново платить за установку системы, если они решат сменить «Теслу» на новую. Стоимость такого апгрейда составляет 10 000 долларов.

Поделиться технологией Tesla могли побудить и другие соображения: такой шаг обеспечит экономию на дальнейших разработках или даже дополнительную прибыль. Несмотря на то, что в прошлом году Tesla стала самой дорогой автомобильной компанией в мире, а Илон Маск был признан богатейшим человеком, выйти в плюс ей удалось лишь в прошлом году.

Минувшей осенью специалисты независимой организации Euro NCAP протестировали работу системы помощи водителю на автомобилях разных марок. Оказалось, что автопилот Tesla справляется с испытаниями хуже, чем электронные ассистенты Mercedes-Benz, BMW и Audi.