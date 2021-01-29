Tesla Cybertruck может встать на конвейер в 2021 году

Илон Маск объявил о завершении этапа проектирования серийной версии Tesla Cybertruck. По словам главы американской компании, инженеры утвердили окончательный дизайн электропикапа, который должен встать на конвейер до конца нынешнего года.

Несмотря на то, что дизайн Tesla Cybertruck утвержден, до сих пор неизвестно каким будет серийный электропикап Tesla, и насколько он будет отличаться он прототипа. По словам Илона Маска, «это будет невероятный автомобиль». Первые модели «Кибертрака» встанут на конвейер уже в нынешнем году. Если все сложится удачно, некоторые покупатели смогут приобрести угловатые пикапы до конца 2021 года.

Массовый выпуск Cybertruck начнется в следующем году. Производство наладят на американском заводе «Тесла» в Техасе, который в настоящий момент все еще достраивается. Илон Маск заявил, что специально для конвейерного производства электропикапа специалисты заказали 8000-тонный пресс. Кроме того, стало известно, что первыми в серию пойдут самые мощные версии пикапа, оборудованные тремя электромоторами.

В ноябре прошлого года компания Tesla объявила, что почти завершила обновление электропикапа Cybertruck. Тогда глава Tesla Илон Маск изучил дизайн пикапа и анонсировал «некоторые улучшения».