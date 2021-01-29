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Новый Hyundai Tucson получил спортивную версию N Line
14:37 29.01.2021 |
Hyundai представила спортивную версию Tucson четвертого поколения с приставкой N Line. Исполнение получило традиционный декор, перенастроенную подвеску и рулевое управление, но лишилось базового дизеля.
Внешне такой кроссовер можно узнать по более широкой решетке радиатора со слегка измененными глянцевыми ячейками, крупным бамперам, трапециевидному крупному воздуховоду и черным рамкам в блоках фар. Оба бампера, колесные арки и боковые юбки N Line выполнены в цвете кузова, в то время как у стандартного Tuscon они черные.
Внешние зеркала заднего вида окрашены в черный цвет Phantom Black. Спойлер над задней дверью стал длиннее и рельефнее, снизу появились линия отражателя и диффузор, а сдвоенные патрубки выхлопной системы сменили форму на круглую. Еще одно отличие - легкосплавные колесные диски размерностью 19 дюймов с иным геометричным дизайном.
Для N Line доступен особый цвет кузова Shadow Grey. Черная крыша доступна за доплату, причем, в отличие от обычного кроссовера, она не подчеркнута хромированной линией.
Спортивный антураж продолжается в салоне, украшенном контрастной прострочкой. Tucson N Line предлагают с сиденьями с литерами N, обшитыми замшей и кожей, особым рулем, черным потолком. Также имеются металлические накладки на педали, подставка для ног и подножки. Кроссовер оснащен опциональной подвеской с электронным управлением (ECS), которой традиционно подкорректировали настройки: в «горячем» исполнении ESC быстрее и четче реагирует на команды рулевого управления. Кроме этого, установлен более толстый стабилизатор поперечной устойчивости, уменьшающий крены на поворотах.
В гамме «подогретого» Tucson маломощный дизель CRDi Smartstream доступен только в 136-сильной версии с электронным «довеском». Базовый мотор - 1,6-литровая бензиновая «четверка» на 150 сил, которую также, как и в палитре стандартного кроссовера, оснащают 48-вольтовой надстройкой: «мягкие» гибриды развивают 150 либо 180 сил.
Также для модели доступна бензоэлектрическая версия на базе мотора 1.6, выдающая 230 сил. В топовом варианте тот же двигатель работает в составе 265-сильной подключаемой силовой установки. Пару двигателям составляет шестидиапазонный автомат, привод - передний либо полный.
Продажи Hyundai Tucson N Line стартуют в Европе весной 2021 года, а гибридные версии появятся летом. Когда Tucson четвертого поколения доберется до России, пока неизвестно.
Накануне Hyundai раскрыл новую информацию об электрокаре Ioniq 5, который дебютирует в ближайшие несколько недель. В новом тизере марка показала переднюю светодиодную оптику и необычные задние фонари.
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