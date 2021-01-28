Доход Tesla в 2020 году превысил 31,5 млрд долларов

На сайте известного производителя электромобилей опубликован очередной финансовый отчет. Это отчет за четвертый квартал 2020 года и за год в целом.

Сначала приведем данные за квартал.

Квартальная выручка Tesla составила 10,744 млрд долларов. Это на 46% больше, чем в четвертом квартале 2019 года, когда этот показатель оказался равен 7,384 млрд долларов. Операционная прибыль в четвертом квартале 2020 года составила 575 млн долларов, что на 60% больше в годовом выражении, то есть по сравнению с тем же кварталом предыдущего года. Итогом четвертого квартала 2020 года стала чистая прибыль в размере 270 млн долларов. В отчете за четвертый квартал 2019 года было приведено значение 105 млн долларов, то есть рост составил 157%. Так выглядят основные показатели четвертого квартала 2020 года в сравнении с четвертым кварталом 2019 года.

Что касается показателей за весь 2020 год, то доход Tesla достиг 31,536 млрд долларов, операционная прибыль - 1,994 млрд долларов, чистая прибыль - 721 млн долларов. Для сравнения: в 2019 году, получив 7,000 млрд долларов дохода, компания понесла операционные потери в размере 667 млн долларов, а итогом года тогда стал чистый убыток 674 млн долларов.