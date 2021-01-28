 1034 л.с. и 840 км на одной зарядке: представлена обновленная Tesla Model S

Электрокар Tesla Model S впервые серьезно обновился с момента появления модели на рынке в 2012 году. Комплексная модернизация принесла чуть измененный экстерьера, полностью переделанный салон и новую 1034-сильную версию с приставкой Plaid: такой седан разгоняется с места до 100 километров в час всего за 2,1 секунды, а запас хода составляет 840 километров. В Tesla утверждают, что это «самая быстро разгоняющаяся машина, которая когда-либо выпускалась серийно».

Электрокар Tesla Model S впервые серьезно обновился с момента появления модели на рынке в 2012 году.бновленную Tesla Model S можно внешне отличить от дорестайлинговой по новым бамперам, лишившимся противотуманок, отсутствию хромированных молдингов - их заменили на темные декоративные детали, а также по иному дизайну дисков. Зато салон электрокара выглядит революционно: в Tesla решили избавиться от стандартного руля, установив вместо него штурвал - нестандартное решение для серийного автомобиля. Однако пока подробности о доработке рулевого механизма в компании не раскрывают.

В числе других изменений в интерьере - портретный планшет заменили на новый 17-дюймовый с разрешением 2200х1300, который расположен горизонтально. Еще один экран диагональю 12,3 дюйма установлен перед водителем, на него выводятся показания приборов. В нише под центральной консолью появились две беспроводные зарядки для смартфонов и разъемы USB-C.

Салон стал просторнее за счет новых сидений второго ряда. Кроме того, для пассажиров, сидящих сзади, теперь предусмотрен восьмидюймовый сенсорный дисплей. В списке оснащения указаны трехзонный климат-контроль и вентиляция передних кресел.

Изменения затронули и линейку силовых установок. Базовый Model S Long Range получил двухмоторную систему и полный привод, мощность увеличилась с 564 до 679 лошадиных сил, а разгон с места до 60 миль в час (97 километров в час) сократился с 3,7 до 3,1 секунды. На одной зарядке такой Model S проезжает 663 километра вместо прежних 647 километров (емкость батареи при этом не изменилась и составляет 100 киловатт-часов). Цены на Model S Long Range начинаются от 80 тысяч долларов.

Tesla Model S

На смену версии Performance пришла трехмоторная Model S Plaid с пиковой мощностью 1034 лошадиные силы. На разгон до 97 километров в час такому электрокару требуется всего 1,99 секунды против 2,3 секунды у Performance, а первую «сотню» он набирает примерно за 2,1 секунды. Максимальная скорость ограничена на отметке 322 километра в час, а заявленный запас хода достигает 628 километров. Model S Plaid оценили в 120 тысяч долларов.

К концу года на рынке появится еще более дальнобойный вариант Tesla Model S Plaid+ с новой батареей, запас хода которого увеличится до 840 километров. Tesla уже принимает заказы на Model S Plaid+, ее стоимость составляет 140 тысяч долларов.

Tesla Model X

Одновременно с Model S обновился и кроссовер Model X, который получил все тот же набор доработок, включая штурвал. 679-сильный Model X Long Range проезжает без подзарядки 579 километров и стоит 90 тысяч долларов, а трехмоторный Model X Plaid (1034 сил) с запасом хода 547 километров и разгоном до 97 километров в час за 2,5 секунды стоит 120 тысяч долларов. Что же касается модификации Plaid+, то о ней в Tesla пока не рассказали.