Audi возьмёт курс на тотальную электрификацию моделей

Audi планирует окончательно распрощаться с двигателями внутреннего сгорания и перевести все модели на электрические силовые установки в ​​течение следующих двух десятилетий.

Хотя ещё в октябре прошлого года глава Audi Маркус Дюсманн заявил, что ставить крест на двигателях внутреннего сгорания пока рано, автоиндустрия неумолимо движется в сторону тотальной электрификации. В новом интервью изданию WirtschaftsWoche топ-менеджер рассказал, что переход на электрические силовые установки всё же неизбежен. По его словам, Audi планирует полностью перейти на электротягу в течение ближайших 20 лет. Марка уже разрабатывает детальный график постепенного отказа от двигателей внутреннего сгорания, который будет готов в ближайшие месяцы.

Этот план будет содержать поэтапное прекращение производства ДВС на разных заводах концерна VW Group. В 2020 году Audi представила пять электромобилей и 12 подключаемых гибридов, а к середине десятилетия компания планирует выпустить ещё 20 новых электрокаров и 10 гибридов. Дюсманн ожидает, что к тому времени доля гибридов и электромобилей в глобальном объёме продаж Audi вырастет с нынешних 3,5 до 40 процентов. До тех пор компания будет работать над ограничением уровня вредных выбросов для двигателей внутреннего сгорания.



