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Во внезапных ускорениях электрокаров Tesla виноваты сами водители, решили в Минтрансе США
13:32 11.01.2021 |
Национальное управление по безопасности движения на трассах Министерства транспорта США (NHTSA) завершило проводившееся в течение года расследование жалоб водителей на самопроизвольное ускорение некоторых автомобилей Tesla, отметив при этом, что для начала полноценного расследования нет достаточных оснований.
Хотя жалоб на этот дефект было достаточно много - NHTSA получило 246 заявлений по поводу явления «внезапного самопроизвольного ускорения», агентство заявило, что причиной в каждом случае, по которому проводился анализ, было «неправильное нажатие педали», другими словами, причина - в ошибке пользователя.
«Нет никаких доказательств каких-либо неисправностей педали акселератора, систем управления двигателем или тормозных систем, которые способствовали бы любому из упомянутых инцидентов, - сообщило агентство в отчёте, опубликованном в пятницу. - Нет также никаких доказательств того, что на неправильное использование педали влияет конструктивный фактор».
Заявления о так называемом «внезапном непредусмотренном ускорении» преследовали Tesla в течение многих лет. В 2018 году компания урегулировала большую часть предполагаемого коллективного иска по этому вопросу.
Проверка была начата в январе 2020 года в связи с «обращением по поводу дефекта» инвестора Брайана Спаркса (Brian Sparks). Он собрал более 100 жалоб по этому поводу, которые уже были поданы в NHTSA, а также по аналогичным событиям, освещавшимся в прессе, и попросил агентство провести расследование. Спаркс выразил уверенность, что речь идёт о структурном дефекте, о котором компания должна знать, но, несмотря на это, никак не реагирует. Вместе с тем, комментируя в пятницу заключение NHTSA, он заявил, что верит ему, хотя и жалоб на непредумышленное ускорение автомобилей Tesla гораздо больше, чем касательно автомобилей других производителей.
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