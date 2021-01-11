Во внезапных ускорениях электрокаров Tesla виноваты сами водители, решили в Минтрансе США

Национальное управление по безопасности движения на трассах Министерства транспорта США (NHTSA) завершило проводившееся в течение года расследование жалоб водителей на самопроизвольное ускорение некоторых автомобилей Tesla, отметив при этом, что для начала полноценного расследования нет достаточных оснований.

Хотя жалоб на этот дефект было достаточно много - NHTSA получило 246 заявлений по поводу явления «внезапного самопроизвольного ускорения», агентство заявило, что причиной в каждом случае, по которому проводился анализ, было «неправильное нажатие педали», другими словами, причина - в ошибке пользователя.

«Нет никаких доказательств каких-либо неисправностей педали акселератора, систем управления двигателем или тормозных систем, которые способствовали бы любому из упомянутых инцидентов, - сообщило агентство в отчёте, опубликованном в пятницу. - Нет также никаких доказательств того, что на неправильное использование педали влияет конструктивный фактор».

Заявления о так называемом «внезапном непредусмотренном ускорении» преследовали Tesla в течение многих лет. В 2018 году компания урегулировала большую часть предполагаемого коллективного иска по этому вопросу.

Проверка была начата в январе 2020 года в связи с «обращением по поводу дефекта» инвестора Брайана Спаркса (Brian Sparks). Он собрал более 100 жалоб по этому поводу, которые уже были поданы в NHTSA, а также по аналогичным событиям, освещавшимся в прессе, и попросил агентство провести расследование. Спаркс выразил уверенность, что речь идёт о структурном дефекте, о котором компания должна знать, но, несмотря на это, никак не реагирует. Вместе с тем, комментируя в пятницу заключение NHTSA, он заявил, что верит ему, хотя и жалоб на непредумышленное ускорение автомобилей Tesla гораздо больше, чем касательно автомобилей других производителей.