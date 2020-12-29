У VW готов прототип робота для зарядки электромобилей

Компания Volkswagen (VW) представил рабочий прототип автономного зарядного робота для электромобилей. Это практическая реализация концепции, которую автопроизводитель вынашивал в течение нескольких лет.

Идея робота, оснащенного системой зарядки постоянного тока, заключается в том, чтобы транспортировать аккумуляторные блоки к припаркованным электромобилям и заряжать их, пока они находятся на парковке. Такой способ мог бы пригодиться в крупных жилых комплексах, избавляя от необходимости оснащать зарядной станцией каждое парковочное место в подземном гараже.





Сам производитель так описывает работу автономной система зарядки:

"Зарядный робот, запускаемый через приложение или через соединение Car-to-X, работает полностью автономно. Он самостоятельно направляется к автомобилю и взаимодействует с ним: от открытия крышки зарядного разъема до подключения и отключения вилки. Весь процесс зарядки происходит без участия человека. Чтобы заряжать несколько транспортных средств одновременно, мобильный робот перемещает мобильный накопитель энергии к транспортному средству и подключает его для зарядки транспортного средства, после чего повторяет процесс для зарядки других транспортных средств. Когда автомобиль полностью заряжен, робот самостоятельно забирает мобильный накопитель энергии и возвращает его на центральную зарядную станцию."

Ранее компания сообщала, что емкость одного аккумуляторного блока составляет 25 кВт·ч. Поддерживается быстрая зарядка постоянным током. Зарядный робот может одновременно перемещать несколько аккумуляторных блоков.

В настоящее время в VW оценивают целесообразность вывода разработки на рынок.