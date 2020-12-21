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Audi готовит таинственную модель с «революционным» дизайном
16:20 21.12.2020 |
Главный дизайнер Audi поделился некоторыми подробностями касательно будущего электромобиля, разрабатываемого VW Group в рамках проекта, известного под кодовым названием Landjet.
Как ранее стало известно, концерн Volkswagen Group разрабатывает загадочный электрокар под кодовым названием Landjet, который должен воплотиться в жизнь как серийная модель сразу нескольких марок: Audi, Bentley и Porsche. Главный дизайнер Audi рассказал изданию Car & Driver, что перспективный «мультибрендовый» электромобиль получит, по его словам, «революционный» дизайн и призвал забыть о нынешнем фирменном стиле марки, потому что выглядеть он будет «совершенно иначе». Скорее всего, Landjet будет представлять собой гран-туризмо с электрической силовой установкой и продвинутой системой автономного вождения.
По данным инсайдеров, таинственный электрокар получит три ряда кресел в салоне и семь мест, но, несмотря на компоновку, у него будет классический трёхобъёмный кузов - во внутренних документах концерна главным конкурентом называют Tesla Model S, а не Model X. Вероятно, размещения трёх рядов кресел в салоне получится добиться благодаря отсутствию двигателя внутреннего сгорания, так что при аналогичной компоновке и габаритах Landjet будет просторнее, чем, к примеру, самый крупный седан в линейке Audi - модель А8. Первым на конвейер встанет версия электромобиля от Audi - ориентировочно, в 2024 году.
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