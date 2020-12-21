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Porsche выпустила детские кресла нового поколения
13:01 21.12.2020 |
Компания Porsche разработала новое поколение фирменных детских автокресел, которые отвечают улучшенному европейскому стандарту безопасности i-size.
Немецкий автопроизводитель выпустил новое поколение семейства автокресел для младенцев Baby Seat и детей постарше Kid Seat. Они оснащены шеститочечными ремнями безопасности в гоночном стиле с логотипом на ремнях и по бокам сиденья. Встроенный подголовник с регулировками позволяет настраивать кресло по мере роста ребенка. Автокресла доступны в чёрном и голубом цвете, напоминающем знаменитую гоночную ливрею Gulf. Кресло Baby Seat с посадкой против хода подходит для младенцев ростом от 40 до 83 сантиметров.
Автокресло Kid Seat с посадкой по ходу движения подходит для детей ростом от 76 до 105 сантиметров. В качестве дополнительной опции Porsche предлагает базу Flex Base, которая устанавливается в автомобильные крепления ISOFIX и позволяет быстро вставить в неё детское кресло. Обе модели сидений соответствуют новому стандарту безопасности Европейского Союза i-size, который учитывает не только вес, но и рост ребёнка и обеспечивает улучшенную защиту от боковых ударов, особенно в области головы и шеи.
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