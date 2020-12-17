Toyota готовит электрокар, который можно будет зарядить за 10 минут

В следующем году компания Toyota представит прототип электрического автомобиля, оснащенного твердотельным источником питания, сообщает Nikkei Asia. Автомобиль получит запас хода в 500 километров, а зарядка аккумулятора с нуля до 100 процентов будет занимать всего 10 минут.

Твердотельная батарея будет лишена многих недостатков, характерных для современных литий-ионных аккумуляторов. В их числе - относительно маленький запас хода и долгий процесс зарядки, занимающий до нескольких часов. Кроме этого, технология позволит снизить риски самопроизвольного возгорания благодаря отказу от раствора электролита, которым пропитаны сепараторы литий-ионных аккумуляторов.

Toyota собирается стать первым автопроизводителем, который начнет продавать электрокары с твердотельными батареями уже в ближайшие годы, после премьеры прототипа в 2021 году. Первый экспериментальный автомобиль планировали показать в нынешнем году на Олимпиаде-2020, которая должна была пройти в Токио, но была перенесена из-за коронавируса.

Toyota является лидером в разработке источников тока с твердотельным электролитом - на сегодняшний день компания получила более тысячи патентов на связанные с ними технологии. Аналогичными разработками занимается Nissan, но он заметно отстает от «Тойоты»: первый электрокар с твердотельной батареей выйдет под его шильдиком только в 2028 году.

Новинка от Toyota с твердотельной батареей получит более чем в два раза больший запас хода, чем современные электрокары, оснащенные литий-ионными батареями той же массы. Кузов при этом будет компактным, а салон обещают сделать максимально просторным.

Японское правительство, которое собирается запретить реализацию автомобилей на дизеле и бензине, намерено помочь автопроизводителям электрокаров. По данным Nikkei, сотни миллиардов иен будут выложены в разработки аккумуляторов нового типа. Более совершенные батареи, в свою очередь, помогут стране выполнить план по снижению выбросов углекислого газа в атмосферу до нуля к 2050 году.