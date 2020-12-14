Mercedes-Benz и BMW объявили перемирие и даже прорекламировали друг друга

Компании Mercedes-Benz и BMW провели в Мюнхене акцию солидарности, в рамках которой обменялись электрическими кроссоверами. Одно из мест в ежегодном «календаре» Adventskalender на стеклянном фасаде офиса Мерседеса занял электрический iX3, в то время как электрокар EQC 400 появился в выставочном центре BMW Welt.

В «календарь» ежегодно превращают стеклянный фасад офиса Mercedes-Benz. Раньше там выставляли только модели с трехлучевой звездой, но в 2020-м, в рамках инициативы Kauf lokal («Покупайте местные продукты»), компания выделила 24 «слота» представителям малого и среднего бизнеса Мюнхена для рекламы их товаров. Размещение проводится бесплатно, хотя общая рекламная стоимость превышает 750 000 евро.

Воспользовавшись возможностью, «слот» № 10 заняла BMW, выставив на всеобщее обозрение электрический кроссовер BMW iX3. В свою очередь, в выставочном центре BMW Welt, расположенном рядом со штаб-квартирой, появился электрический вседорожник Mercedes-Benz EQC 400. По словам представителей компаний, так они «выражают солидарность в особенно трудные времена», плюс участвуют в общенациональной кампании Wir halten zamm («Мы держимся вместе»).