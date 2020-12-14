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Lamborghini и Bugatti сохранят ДВС «как можно дольше»
12:12 14.12.2020 |
Президент и генеральный директор Lamborghini и Bugatti Стефан Винкельманн выразил желание сохранить двигатели внутреннего сгорания «как можно дольше».
Несмотря на то, что Volkswagen Group вкладывает огромные средства в электрификацию, некоторые марки концерна не особо стремятся к нулевым выбросам. Речь про Lamborghini, которая использует моторы V8, V10 и V12, а также Bugatti с её W16. Как рассказал в интервью изданию Top Gear руководитель обеих марок Стефан Винкельманн, Lamborghini и Bugatti сохранят ДВС «как можно дольше». Он аргументировал это тем, что эти бренды являются мелкосерийными производителями и поэтому несут меньшую нагрузку на окружающую среду.
К примеру, средний годовой пробег Bugatti Chiron составляет всего лишь около 1600 километров. Винкельманн считает, что электрический гиперкар Lamborghini или Bugatti появится не ранее конца нынешнего десятилетия, поскольку в настоящее время «электрические» технологии недостаточно развиты с точки зрения скорости зарядки и производительности. Кроме того, топ-менеджер хочет убедиться, что клиенты легендарных марок готовы принять идею полностью электрических Lamborghini и Bugatti.
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