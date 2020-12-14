Президент и генеральный директор Lamborghini и Bugatti Стефан Винкельманн выразил желание сохранить двигатели внутреннего сгорания «как можно дольше».

Несмотря на то, что Volkswagen Group вкладывает огромные средства в электрификацию, некоторые марки концерна не особо стремятся к нулевым выбросам. Речь про Lamborghini, которая использует моторы V8, V10 и V12, а также Bugatti с её W16. Как рассказал в интервью изданию Top Gear руководитель обеих марок Стефан Винкельманн, Lamborghini и Bugatti сохранят ДВС «как можно дольше». Он аргументировал это тем, что эти бренды являются мелкосерийными производителями и поэтому несут меньшую нагрузку на окружающую среду.

К примеру, средний годовой пробег Bugatti Chiron составляет всего лишь около 1600 километров. Винкельманн считает, что электрический гиперкар Lamborghini или Bugatti появится не ранее конца нынешнего десятилетия, поскольку в настоящее время «электрические» технологии недостаточно развиты с точки зрения скорости зарядки и производительности. Кроме того, топ-менеджер хочет убедиться, что клиенты легендарных марок готовы принять идею полностью электрических Lamborghini и Bugatti.