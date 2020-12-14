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Спрос на дорогие электромобили падает, Tesla приостановит производство Model S и Model X
10:47 14.12.2020 |
Электромобили Tesla пользуются повышенным спросом даже во время пандемии COVID-19, однако структура их продаж неоднородна: наиболее популярны дешевые Model 3 и Model Y, в то время как Model S и Model X продаются неважно. К примеру, за прошлый квартал Tesla реализовала 139 300 автомобилей, из них на Model X и Model S суммарно пришлось 15 200.
Слабый спрос, очевидно, основная причина приостановки производства Model X и Model S. В распоряжении CNBC оказалось внутреннее электронное письмо Tesla, в котором говорится о том, что Model X и Model S не будут производиться в течение 18 дней - в период с 24 декабря по 11 января. В другом письме отмечается, что спрос на эти авто был «совсем немного выше» производственных объемов, и это еще одно доказательство их невысокой популярности у потребителей.
Работникам, задействованным на сборке Model X и Model S, будет оплачена неделя простоя и праздничные дни, выпадающие на этот период. А еще им обещаны «ограниченные возможности оплаты» в случае работы с другими командами.
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