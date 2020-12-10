Представлен обновленный Nissan Kicks

Компания Nissan представила сразу две новинки для рынка США: обновленный рамный внедорожник Armada и бюджетный кроссовер Kicks.





Последний изменился внешне по той же схеме, что и глобальная версия модели, а также и обзавелся новым оборудованием.

Новинка получила более агрессивный дизайн: задний бампер заменили на новый, задние фонари отныне соединяет перемычка, протянувшаяся через всю дверь багажника, решетку радиатора сделали крупнее, а на переднем бампере появились крупные боковые воздухозаборники. В палитру цветов кузова добавили три новых оттенка: синий Electric Blue Metallic, красный Scarlet Ember Tintcoat и серый Boulder Gray Pearl, каждый из которых может сочетаться с черной крышей.





В салоне изменений тоже хватает: установлены более комфортные кресла, улучшенная мультимедийная система (в базовых комплектациях с семидюймовым экраном, в топовых - с восьмидюймовым) с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay, появился разъем USB-C. Модернизация также затронула центральную консоль и подлокотник между передними сиденьями.

В США модель предложат с 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 163 лошадиные силы и 154 Нм крутящего момента в сочетании с вариатором и передним приводом. Между тем на других рынках Kicks также доступен с гибридной силовой установкой e-Power, которая состоит из электромотора, приводящего в движение передние колеса, и трехцилиндрового «атмосферника» 1.2, отвечающего за подзарядку батареи. Однако американцам электрифицированная версия не положена.

Производство Nissan Kicks для американского рынка налажено на заводе в Мексике. Ожидается, что обновленный кроссовер появится у местных дилеров в феврале 2021 года, а пока в стране доступна дореформенная версия, которая стоит от 19 070 долларов.



