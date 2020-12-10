Nissan обновил Patrol для Америки

Обновленный Patrol компания Nissan представила осенью прошлого года, но американскую версию модели, которая носит имя Armada, модернизировали только сейчас. Рецепт остался прежним: внедорожнику поменяли оформление передней части кузова, улучшили салон, добавили новое оборудование и электронных помощников.





Самое заметное отличие рестайлингового Nissan Armada - новое оформление передка. Как и глобальный Patrol, внедорожник для Америки получил фары с двумя «бумерангами» ходовых огней, V-образную решетку радиатора с массивной окантовкой, фонари с 70 светодиодами в каждом блоке и хромированную перемычку с названием модели на двери багажника. Бамперы, капот и крылья - новые, как и упрощенный логотип, впервые показанный на электрическом Ariya. На выбор предложены семь оттенков кузова: Hermosa Blue Pearl, Mocha Almond Pearl, Gun Metallic, Super Black, Brilliant Silver Metallic, Aspen White TriCoat и новый Coulis Red Pearl .

Из новшеств в салоне - переработанная центральная консоль, которая выглядит иначе, чем у «Патрола», семидюймовый цветной экран маршрутного компьютера, главный дисплей диагональю 12,3 дюйма (самый крупный в классе), мультимедиа с Apple CarPlay и Android Auto, Wifi и беспроводная зарядка (опция). В дорогих комплектациях к ним добавляются цифровое салонное зеркало I-RVM и развлекательная система для задних пассажиров с двумя мониторами (каждый по восемь дюймов) в подголовниках и беспроводными наушниками. Доступ к онлайн-сервисам NissanConnect и функция Rear Door Alert, напоминающая о забытых вещах на заднем ряду, - стандартное оснащение.

Помимо этого, обновленный Nissan Armada комплектуется двухзонным климат-контролем, подогревом и вентиляцией передних сидений, обогревом руля и второго ряда, навигацией «от двери до двери», аудиосистемой Bose с 13 динамиками и сабвуфером, люком с электроприводом, а также дистанционным запуском двигателя и внушительным перечнем электронных ассистентов. В списке есть система автоматического торможения, распознающая пешеходов, контроль рядности движении и мониторинга слепых зон, плюс функция предотвращения столкновений при выезде с парковки.

По технике изменений не так много. Под капотом Армады по-прежнему трудится «атмосферник» V8 5.6 Endurance. После обновления агрегат прибавил мощности и теперь выдает 406 лошадиных сил (+11 л.с.) и 560 Нм (+26 Нм) крутящего момента. Коробка - семидиапазонный автомат, снабженный адаптивной логикой переключений и функцией согласования оборотов при переходе на низшую передачу. Привод - задний либо полный, с раздаточной коробкой и понижающим рядом трансмиссии. Впервые в стандартное оснащение внедорожника включен интегрированный контроллер тормозов прицепа (максимальная допустимая масса - 3856 килограммов), а в опциональное - система Trailer Sway Control, предотвращающая его опасное виляние.



