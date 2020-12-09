Финансовые новости
- |
- 09.12.20
- |
- 04:30
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Audi превратила кроссовер Q3 в экономичный гибрид
23:07 08.12.2020 |
Компания Audi выпустила заряжаемую гибридную модификацию кроссовера Q3; новинка получила индекс 45 TFSI e. Версия с электродвигателем экономичнее обычных Q3 и может проезжать без подключения ДВС до 50 километров. Из минусов: безальтернативный передний привод и уменьшенный на 150 литров объём багажника.
Технически бензин-электрическая Audi Q3 идентична обновлённому Volkswagen Tiguan eHybrid и «восьмому» Golf GTE. Под капотом 245-сильная (400 Нм) установка, состоящая из «турбочетвёрки» 1.4 и электромотора, встроенного в 6-скоростной «робот». Тяговая батарея ёмкостью 13 киловатт-часов расположена перед задней осью.
Из-за особенностей конструкции заряжаемый гибридный Q3 бывает только переднеприводным. Запас хода на «чистой» электротяге - 50 километров по циклу WLTP. Максимальная скорость без активации ДВС - 140 километров в час, хотя в спортивном режиме кроссовер может разогнаться до 209 километров в час. Полная зарядка аккумуляторов от обычной розетки займёт 3 часа 45 минут.
О расходе топлива Q3 45 TFSI e в смешанном цикле Audi пока не сообщает, но нет сомнений, что гибрид окажется самым экономичным в линейке «ку третьих».
В Европе электрифицировать можно будет и обычные Audi Q3, и кросс-купе Q3 Sportback. В обоих случаях внешние отличия гибрида сведутся к лючку в переднем левом крыле. По умолчанию Q3 линейки TFSI e получат 10,25-дюймовую цифровую приборную панель со специальным скином и мультимедиасистему с тачскрином диагональю 10,1 дюйма.
В глобальной линейке Audi бензин-электрический кроссовер Q3 45 TFSI e станет десятым заряжаемым гибридом. Модификации с встроенным в трансмиссию электромотором есть у большинства моделей от A3 до A8.
В России «розеточные» версии пока не появятся: в списке новинок для нашего рынка на 2021 год нет ни одной модели линейки TFSI e.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Реванш «ватных» сил в приграничных районах: Где ОПЗЖ сформирует плацдарм на парламентские выборы
ТОП-НОВОСТИ
|Банки вовсю добывают данные о своих заемщиках от мобильных операторов
|Момент для плана «Б»: Почему разговор Путина с Меркель не обрадует Зеленского
|Унижение выборами. Почему ОПЗЖ выиграла Кривой Рог у Зеленского
|В декларациях можно врать. Почему судьи КСУ торжествуют победу над Зеленским
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Audi превратила кроссовер Q3 в экономичный гибрид
|Radeon RX 6900 XT вышла и не смогла победить GeForce RTX 3090. Зато она намного дешевле
|LG больше не будет производить смартфоны среднего уровня. Их она будет заказывать у сторонних производителей
|Сервис для домашнего фитнеса Apple Fitness+ начинает работу с понедельника
|Умные колонки — мертворождённая новинка?
|Uber продала подразделение самоуправляемых автомобилей
Это интересно
|Суд в США временно запретил властям ограничивать работу TikTok
|Глава Volkswagen рассказал, когда начнутся продажи беспилотных машин
|Обновлённый грузовой корабль SpaceX Dragon успешно состыковался с МКС
|Ущерб от хакерских атак в мире превысил триллион долларов
|К 2023 году у Китая будут собственные литографические сканеры для 20-нм технологии
|Боб Дилан продал права на все свои песни
|Седан BMW i4 выйдет на рынок в двух мощных версиях