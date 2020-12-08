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Константин Кушнер
Глава Volkswagen рассказал, когда начнутся продажи беспилотных машин
09:07 08.12.2020 |
До выхода беспилотных автомобилей на мировой рынок остались считаные годы: продажи могут начаться уже в 2025-2030 годах. Об этом сказал в интервью изданию Wirtschaftswoche глава Volkswagen Group Герберт Дисс.
По словам директора немецкого концерна, уже через 5-10 лет технологии, которые используются в автономных автомобилях, будут достаточно совершенны для вывода таких машин на рынок. Кроме этого, процесс ускоряет быстрое развитие искусственного интеллекта.
«Можно предвидеть, что автономные системы скоро научатся справляться даже со сложными дорожными ситуациями», - сказал Дисс в интервью.
Volkswagen также вносит свою лепту в развитие беспилотных технологий. В прошлом месяце немецкий концерн увеличил вложения в разработку электрических и автономных машин с 60 до 73 миллиардов евро.
Часть средств будет выделена недавно созданной организации концерна - Car.Software, которая занимается созданием полностью нового программного обеспечения для автомобилей. По планам компании, к 2025 году 60 процентов автомобилей Volkswagen Group будут оборудованы именно этим ПО. Им же собираются укомплектовать Audi Artemis («Артемида») - высокопроизводительный электрокар с автопилотом высокого уровня. Первый беспилотник от ингольштадской марки может появиться в 2024 году.
Кроме этого, уже к 2023 году Volkswagen намерен обогнать американскую Tesla в производстве электрокаров. Речь, однако, идет не столько о качестве «зеленых» машин, сколько об объемах производства.
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