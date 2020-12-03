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Jaguar F-Pace SVR обновился и стал быстрее
13:27 03.12.2020 |
Компания Jaguar обновила самую мощную версию кроссовера F-Pace - SVR. Рестайлинговая модель отличается не только новыми штрихами в экстерьере и интерьере, но и доработками «начинки», которые увеличили ее производительность.
Обновленный Jaguar F-Pace SVR по-прежнему оснащается 5,0-литровым V8. Мощность двигателя осталась без изменений - 550 лошадиных сил - а вот крутящий момент увеличен на 20 Нм, до 700 Нм.
Благодаря этому максимальная скорость кроссовера выросла с 283 до 286 километров в час, а время разгона с места до «сотни» сократилось на 0,3 секунды, и теперь составляет четыре секунды ровно. Модернизированному F-Pace SVR также перенастроили амортизаторы и рулевое управление, а также обновили тормозную систему: заменили вакуумный усилитель электрическим плюс поменяли колодки.
Внешние изменения, придавшие кроссоверу более спортивный вид, выполняют также утилитарные функции: в Jaguar утверждают, что с обновлением удалось уменьшить коэффициент аэродинамического сопротивления с 0,37 до 0,36. Увеличенные вентиляционные отверстия служат для лучшего охлаждения двигателя и тормозов. Кроссовер «обут» в новые 22-дюймовые легкосплавные диски.
В салоне расположилась новая мультимедийная система Pivi Pro с 11,4-дюймовым тачскрином и двумя модемами LTE, поддерживающая протоколы Apple CarPlay и Android Auto и умеющая обновляться «по воздуху». Также имеется отсек для беспроводной зарядки смартфонов.
В оснащение обновленного SVR входит технология активного шумоподавления, самостоятельно отслеживающая дорожные вибрации, и система Clear Exit Monitor, предупреждающая о препятствиях при выходе из автомобиля.
Стоимость модернизированного Jaguar F-Pace SVR в Великобритании стартует с 77 595 фунтов стерлингов.
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