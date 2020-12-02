LG Chem удвоит объёмы производства тяговых аккумуляторов, чтобы удовлетворить нужды Tesla

Выпускающее аккумуляторы подразделение южнокорейской компании LG Chem на этой неделе обрело структурную самостоятельность, планы по дальнейшему захвату рынка компонентов для электромобилей у него тоже наполеоновские. Чтобы максимально удовлетворить потребности Tesla, корейский поставщик рассчитывает вдвое увеличить объёмы производства аккумуляторов.

Предприятие LG Chem в китайском Нанкине в ближайшее время увеличит количество производственных линий с восьми до семнадцати, чтобы обеспечить своими батареями кроссоверы Tesla Model Y шанхайской сборки, которые встанут на конвейер в наступающем году. Батареи корейского производства уже поставляются на предприятие Tesla в США, а китайские аккумуляторы LG Chem смогут найти применение и на конвейере немецкого предприятия Tesla в Берлине, которое начнёт сборку электромобилей следующим летом. В перспективе Tesla рассчитывает наладить производство аккумуляторов в Германии, но первое время их будет поставлять LG Chem из Китая.

К снабжению шанхайского предприятия Tesla подключена и Panasonic, поскольку тяговых аккумуляторов при существующих темпах экспансии производства электромобилей не хватает. Тем не менее, в случае с кроссовером Tesla Model Y китайской сборки всю потребность в аккумуляторах должна покрывать именно LG Chem, хотя бы на первых этапах. Конкурирующие CATL и Panasonic снабжают своими батареями седаны Tesla Model 3 китайской сборки.

К 2022 году объёмы выпуска кроссоверов Tesla Model Y в Китае могут быть доведены до 250 тысяч штук в год, поэтому батарей потребуется много. LG Chem силами своего китайского предприятия сможет обеспечивать батареями до 323 тысяч электромобилей ежегодно. Первоначально Tesla планировала реализовывать электромобили шанхайской сборки только на территории Китая, но в этом квартале начала их экспорт в Европу.