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LG Chem удвоит объёмы производства тяговых аккумуляторов, чтобы удовлетворить нужды Tesla
11:50 02.12.2020 |
Выпускающее аккумуляторы подразделение южнокорейской компании LG Chem на этой неделе обрело структурную самостоятельность, планы по дальнейшему захвату рынка компонентов для электромобилей у него тоже наполеоновские. Чтобы максимально удовлетворить потребности Tesla, корейский поставщик рассчитывает вдвое увеличить объёмы производства аккумуляторов.
Предприятие LG Chem в китайском Нанкине в ближайшее время увеличит количество производственных линий с восьми до семнадцати, чтобы обеспечить своими батареями кроссоверы Tesla Model Y шанхайской сборки, которые встанут на конвейер в наступающем году. Батареи корейского производства уже поставляются на предприятие Tesla в США, а китайские аккумуляторы LG Chem смогут найти применение и на конвейере немецкого предприятия Tesla в Берлине, которое начнёт сборку электромобилей следующим летом. В перспективе Tesla рассчитывает наладить производство аккумуляторов в Германии, но первое время их будет поставлять LG Chem из Китая.
К снабжению шанхайского предприятия Tesla подключена и Panasonic, поскольку тяговых аккумуляторов при существующих темпах экспансии производства электромобилей не хватает. Тем не менее, в случае с кроссовером Tesla Model Y китайской сборки всю потребность в аккумуляторах должна покрывать именно LG Chem, хотя бы на первых этапах. Конкурирующие CATL и Panasonic снабжают своими батареями седаны Tesla Model 3 китайской сборки.
К 2022 году объёмы выпуска кроссоверов Tesla Model Y в Китае могут быть доведены до 250 тысяч штук в год, поэтому батарей потребуется много. LG Chem силами своего китайского предприятия сможет обеспечивать батареями до 323 тысяч электромобилей ежегодно. Первоначально Tesla планировала реализовывать электромобили шанхайской сборки только на территории Китая, но в этом квартале начала их экспорт в Европу.
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