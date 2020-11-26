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Audi TT обзавелась мощной спецверсией
11:49 26.11.2020 |
Компания Audi представила новый TTS competition plus с форсированным двигателем и аэродинамическим обвесом, а также объявила, что TT лишится базовой версии с мотором 2.0 мощностью 197 лошадиных сил.
Купе и родстер Audi TTS competition plus можно узнать по антикрылу, 20-дюймовым дисками и красным тормозным суппортам. В салоне - отделка кожей наппа и руль с нулевой меткой, которая по желанию клиента может быть красной либо серой. В движение новинку приводит форсированный до 320 лошадиных сил двигатель объемом 2,0 литра, который сочетается с семиступенчатым «роботом» S tronic. В числе других отличий - иные настройки ездовой электроники.
Несмотря на прибавку к мощности, быстрее TTS competition plus не стал: с места до 100 километров в час купе разгоняется за 4,5 секунды, а родстеру требуется на это на 0,3 секунды больше. На европейском рынке новинку уже можно заказать по цене от 61 тысячи евро за купе и от 63,7 тысячи евро за родстер.
Что же касается базовой версии TT 40 TFSI, которую сняли с продажи, то она комплектовалась мотором 2.0 мощностью 197 лошадиных сил в паре с механической коробкой передач. Теперь же модель можно купить только в единственной модификации 45 TFSI с 245-сильныма агрегатом, «роботом» S tronic и передним приводом. Также в линейку входят полноприводные купе и родстеры TTS (306 сил) и TT RS (400 сил).
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