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Капитализация Tesla впервые перевалила за $500 млрд
21:39 24.11.2020 |
Рыночная капитализация Tesla превысила $500 миллиардов во вторник после открытия биржи - котировки превысили отметку в $527,48 за акцию и в пике составляли $540,4. Инвесторы верят в компанию: в этом году курс акций вырос более чем в пять раз. Хотя этот показатель во многом символичен, он говорит о доверии рынка к Илону Маску (Elon Musk).
Кстати, среди тех автопроизводителей США, акции которых котируются на бирже, Tesla в январе стала первым с капитализацией выше $100 млрд. В октябре Tesla сообщила о пятом прибыльном квартале подряд: выручка в III квартале составила $8,77 млрд. Ранее в том же месяце компания сообщила, что в III квартале было поставлено 139 300 электромобилей, что стало новым рекордом для компании.
Tesla должна присоединиться к биржевому индексу S&P 500 уже 21 декабря, что привело к росту акций в начале этого месяца, поскольку инвестиционным менеджерам, которые отслеживают S&P 500, придётся покупать акции для своих портфелей. На прошлой неделе агентство Morgan Stanley тоже повысило рейтинг Tesla, впервые за многие годы рекомендовав покупать её акции.
Скачок акций на этой неделе также позволил господину Маску обогнать основателя Microsoft Билла Гейтса (Bill Gates) и стать вторым богатейшим человеком в мире, согласно списку миллиардеров издания Bloomberg, которое отслеживает состояние 500 самых богатых людей мира. Собственный капитал Илона Маска вырос более чем на $100 млрд в 2020 году, что стало самым большим приростом среди присутствующих в списке Bloomberg миллиардеров. Для сравнения: лишь в январе этого года Илон Маск занимал почётное 35-е место среди богачей, а сейчас уже дышит в затылок исполнительному директором Amazon Джеффу Безосу (Jeff Bezos).
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