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Jaguar Land Rover обвинила Volkswagen в краже технологий
09:53 24.11.2020 |
Концерн Jaguar Land Rover (JLR) обратился в Комиссию по международной торговле США с требованием запретить Volkswagen Group продавать в стране сразу несколько вседорожников. По словам представителей британской компании, немцы без разрешения применяют в своих автомобилях аналог запатентованной JLR системы Terrain Response.
Как сообщает Bloomberg Quint, обвинение в краже технологий может привести к запрету реализации в США ряда популярных моделей концерна Volkswagen. Среди них - Porsche Cayenne, Lamborghini Urus, Volkswagen Tiguan и сразу несколько Audi, в том числе Q5.
Британцы считают, что VW нарушает патенты, используя аналоги системы Terrain Response, которую в JLR называют «отличительным признаком» своих автомобилей. Эта антипробуксовочная система имеет несколько специальных программ, подстраивающих под выбранный режим езды все агрегаты автомобиля: двигатель, раздаточную коробку, задний дифференциал и подвеску. При этом от водителя требуется лишь повернуть «шайбу»-селектор и выбрать нужную пиктограмму: «Обычный», «Трава/гравий/снег», «Грязь и рытвины» или «Песок». Terrain Response используется не только на Land Rover, но и на моделях Jaguar - к примеру, F-Pace.
В Land Rover утверждают, что способность изменять сразу несколько параметров нажатием одной кнопки - прерогатива исключительно автомобилей JLR. Ранее компания уже подала в суд на Bentley за использование в Bentayga схожей системы под названием Driver Dynamics. Ответчику не удалось урегулировать иск, и в феврале его ожидает суд.
Пока Комиссия по международной торговле США еще не начала изучение дела Land Rover против всей Volkswagen Group. Сообщается, что процесс может затянуться, а какое-либо решение суд примет только в 2023 году. Сам немецкий концерн пока не дал комментариев по поводу обвинений.
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