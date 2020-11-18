Tesla включат в индекс S&P 500, Илон Маск уже в тройке богатейших людей в мире

Tesla включат в индекс S&P 500 - это знаковое решение сильно подтолкнуло акции компании к росту. Одним из крупнейших акционеров Tesla, как известно, является глава Илон Маск (Elon Musk), поэтому нет ничего удивительного в том, что на росте ценных бумаг выросло и его состояние. Причем настолько, что в рейтинге миллиардеров Маск поменялся местами с Марком Цукербергом (Mark Zuckerberg), войдя в Топ-3 рейтинга. Теперь богаче Маска в мире только два человека - глава Amazon Джефф Безос (Jeff Bezos) и основатель Microsoft Билл Гейтс (Bill Gates). Причем до Гейтса Маску остается не так уж и много.

Вообще, Tesla должна была войти в индекс S&P 500 при прошлом его пересмотре в сентябре, но тогда этого не случилось, хотя всем условиям компания полностью соответствовала. Следующий пересмотр состоится 21 сентября, и теперь-то уже Tesla в индекс включат однозначно. Это значит, что одна из компаний индекс покинет. Какая - пока непонятно.

На решении S&P Dow Jones Indices акции Tesla в понедельник прибавили 13% - на момент закрытия торгов давали свыше 460 долларов за одну ценную бумагу. После этого акции немного упали, до уровня 438 долларов, но все равно прибавка в 7,62% за 5 дней сохраняется. За три месяца акции компании подорожали на 17%, за год - на 514%! Текущая капитализация детища Илона Маск - 386 миллиардов долларов: Tesla сейчас дороже, чем Toyota Motor, General Motors, Honda Motor и Ford Motor вместе взятые.