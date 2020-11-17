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Audi SQ2 обновился и стал медленнее
12:36 17.11.2020 |
Компания Audi провела обновление «заряженного» кроссовера SQ2: модели подретушировали внешность и добавили новое оснащение. При этом автомобиль чуть потерял в динамике - с места до первой «сотни» он разгоняется на 0,1 секунды медленнее предшественника.
Двигатель представленного два года назад SQ2 остался прежним: это двухлитровая «турбочетверка», выдающая 300 лошадиных сил (400 Нм) и оснащенная системой Audi Valvelift System (AVS), регулирующей высоту подъема выпускных клапанов для увеличения момента и снижения расхода. Двигатель потребляет 7,7 литров топлива на 100 километров и вписывается в экостандарт Евро-6. Скорости 100 километров в час кроссовер достигает за 4,9 секунды, а максимальная скорость составляет 250 километров в час.
Мотор агрегатируется с семидиапазонной роботизированной коробкой S-tronic с «длинной» седьмой передачей и системой полного привода quattro с электрогидравлической многодисковой муфтой. Вес сцепления с обновлением удалось уменьшить почти на один килограмм.
В оснащение входит спортивная подвеска, занижающая кузов на 20 миллиметров, и рулевое управление с измененным передаточным отношением. Также имеется система Audi drive select с пятью режимами езды на выбор: auto, comfort, dynamic, efficiency и individual.
С легким рестайлингом кроссовер обзавелся новой головной оптикой, иной решеткой радиатора и более агрессивными бамперами. Стандартный размер колесных дисков - 18 дюймов, а покрышек - 235/45. За доплату предлагаются 19-дюймовые диски и шины размерностью 235/40. На всех колесах установлены красные тормозные суппорты, на передней оси у кроссовера 340-миллиметровые тормозные диски, на задней - 310-миллиметровые. В багажнике помещается от 355 до 1000 литров груза в зависимости от положения спинок задних кресел.
Для интерьера ингольштадтская марка предлагает четыре пакета, отличающиеся цветовой гаммой и материалами отделки. Клиенты могут заказать обивку из ткани со вставками из натуральной кожи или кожи Nappa, а также сочетание кожи и микрофибры Dinamica, которая пришла на смену алькантаре. Во всех вариантах в отделке использованы переработанные материалы и даже пластиковые бутылки.
Обновленный Audi SQ2 по умолчанию оснащается светодиодной оптикой (опционально доступны матричные фары), кондиционером, спортивным рулем. В топовых комплектациях доступен климат-контроль, виртуальный кокпит и точка доступа Wi-Fi. Также в набор оборудования включена система превентивной безопасности Audi pre sense, адаптивный круиз контроль, функция распознавания дорожных знаков и парковочный ассистент.
Прием заказов на обновленный Audi SQ2 в Германии и других странах Европы уже открыт, а первые поставки ожидаются в начале 2021 года. Стоимость кроссовера стартует с 45 700 евро.
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